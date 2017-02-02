Незаконное топливо реализовывали в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сотрудники Государственной фискальной службы выявили факт незаконной реализации дизтоплива в Тернопольской обл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает УНН.
Отмечается, что на территории, принадлежащей одному из субъектов хозяйствования, было установлено емкость вместимостью 50 куб. м и топливно-раздаточная колонка, соединенных между собой.
«Реализовывалjсь дизтопливо за наличные без регистратора расчетных операций и документов, удостоверяющих происхождение горючего, производителя и качество», - говорится в сообщении.
Во время санкционированного обыска изъято 17 тыс. литров дизтоплива стоимостью 391 тыс. грн, а также оборудование АЗС. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 560 тыс. грн.
Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Г.Рябцева, в Украине продолжают штрафовать легальных игроков топливного рынка, игнорируя "серых".
Также напомним, цены в маршрутках выросли, потому что власть подняла акциз на топливо.