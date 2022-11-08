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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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В Україні не розуміють нейтралітет Швейцарії – посол

В Україні не розуміють нейтралітет Швейцарії – посол

Київ • УНН

 • 288922 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд заявив, що люди в Україні не розуміють швейцарської концепції нейтралітету, передає УНН.

Раніше

Минулого тижня швейцарський уряд відхилив звернення Берліна з проханням дозволити реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва до України.

Швейцарія вимагає від країн отримання дозволу на реекспорт швейцарської зброї. Згідно з швейцарським законодавством, в експорті військової техніки має бути відмовлено, якщо країна призначення залучена до міжнародного збройного конфлікту. Правова позиція уряду залишається незмінною.

Деталі

В інтерв'ю газетам ArcInfo та Le Nouvelliste Вільд сказав, що в Україні потрібно постійно пояснювати людям позицію Швейцарії щодо нейтралітету.

"Згідно з принципом рівного звернення до закону про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті".

"Чим ефективніша наша гуманітарна допомога, тим краще нас розуміють", - сказав Вільд.

Додамо

Минулого тижня Швейцарія оголосила про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 100 мільйонів швейцарських франків (100 мільйонів доларів США) для України.

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