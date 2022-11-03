Швейцарія заборонила Німеччині постачати Україні боєприпаси до танків Gepard

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Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт звернулася до Швейцарії з проханням надати боєприпаси до Gepard, щоб потім надіслати їх Україні для захисту критичної інфраструктури від російських атак. Відповідаючи на запит Ламбрехт, Гі Пармелен пояснив, що закони Швейцарії забороняють експорт до країн, які перебувають у збройному конфлікті.

Повідомляється, що на початку літа Швейцарія вже відхилила запит Німеччини на близько 12 400 боєприпасів до танків. Gepard був першою важкою зброєю, яку Берлін пообіцяв Києву. До вересня всі 30 обіцяних зенітних танків були доставлені в Україну, однак виникли проблеми з боєприпасами - було доступно лише близько 60 000.

Нагадаємо

Уряд Швейцарії надасть Україні додаткові 100 мільйонів швейцарських франків на відновлення енергетичної інфраструктури.