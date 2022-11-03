Швейцария запретила Германии поставлять Украине боеприпасы к танкам Gepard

Детали

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт обратилась в Швейцарию с просьбой предоставить боеприпасы Gepard, чтобы затем прислать их Украине для защиты критической инфраструктуры от российских атак. Отвечая на запрос Ламбрехт, Ги Пармелен объяснил, что законы Швейцарии запрещают экспорт в страны, находящиеся в вооруженном конфликте.

Сообщается, что в начале лета Швейцария уже отклонила запрос Германии на около 12 400 боеприпасов к танкам. Gepard был первым тяжелым оружием, которое Берлин пообещал Киеву. К сентябрю все 30 обещанных зенитных танков были доставлены в Украину, однако возникли проблемы с боеприпасами – было доступно около 60 000.

Напомним

Правительство Швейцарии предоставит Украине дополнительные 100 миллионов швейцарских франков на восстановление энергетической инфраструктуры.