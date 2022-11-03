Швейцария запретила Германии поставлять Украине боеприпасы к танкам Gepard
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Швейцария запретила Германии поставлять в Украину боеприпасы швейцарского производства для танка Gepard. Как заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, из-за нейтралитета его страны этот запрос удовлетворить невозможно, пишет УНН со ссылкой на mdr.
Детали
Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт обратилась в Швейцарию с просьбой предоставить боеприпасы Gepard, чтобы затем прислать их Украине для защиты критической инфраструктуры от российских атак. Отвечая на запрос Ламбрехт, Ги Пармелен объяснил, что законы Швейцарии запрещают экспорт в страны, находящиеся в вооруженном конфликте.
Сообщается, что в начале лета Швейцария уже отклонила запрос Германии на около 12 400 боеприпасов к танкам. Gepard был первым тяжелым оружием, которое Берлин пообещал Киеву. К сентябрю все 30 обещанных зенитных танков были доставлены в Украину, однако возникли проблемы с боеприпасами – было доступно около 60 000.
Напомним
Правительство Швейцарии предоставит Украине дополнительные 100 миллионов швейцарских франков на восстановление энергетической инфраструктуры.