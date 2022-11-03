Швейцарія виділить 100 млн франків на відновлення енергооб'єктів України

Цитата

"Майбутня зима принесе нові проблеми для тих, хто постраждав від війни. На засіданні 2 листопада 2022 року Федеральна рада ухвалила план дій допомоги взимку для підтримки народу України. Вона надає 100 мільйонів швейцарських франків на проєкти підтримки термінової реабілітації енергетичної інфраструктури та полегшення нестабільної гуманітарної ситуації", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У пресслужбі уряду зазначили, що Швейцарія допомагає українським енергетичним компаніям закуповувати джерела енергії та запчастини, бере участь у ремонті систем кріплення рейок для перевезення важких вантажів, зокрема зерна.

Крім того, країна розглядає можливість надати Україні генератори, насоси та установки для очищення води. Як зазначили, Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 млн швейцарських франків для покриття цих витрат.

Нагадаємо

Швейцарія виділила понад 500 мільйонів гривень на цифровізацію України.