Швейцария выделит 100 млн франков на восстановление энергообъектов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правительство Швейцарии предоставит Украине дополнительные 100 миллионов швейцарских франков на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт швейцарского правительства.
Цитата
"Будущая зима принесет новые проблемы для тех, кто пострадал от войны. На заседании 2 ноября 2022 года Федеральный совет принял план действий помощи зимой для поддержки народа Украины. Он предоставляет 100 миллионов швейцарских франков для проектов поддержки срочной реабилитации энергетической инфраструктуры и облегчения нестабильной гуманитарной ситуации", – говорится в сообщении.
Детали
В пресс-службе правительства отметили, что Швейцария помогает украинским энергетическим компаниям закупать источники энергии и запчасти, участвует в ремонте систем крепления рельсов для перевозки тяжелых грузов, в том числе зерна.
Кроме того, страна рассматривает возможность передать Украине генераторы, насосы и установки для очистки воды. Как отметили, Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 млн швейцарских франков для покрытия этих расходов.
Напомним
Швейцария выделила более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины.