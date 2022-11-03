Швейцария выделит 100 млн франков на восстановление энергообъектов Украины

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"Будущая зима принесет новые проблемы для тех, кто пострадал от войны. На заседании 2 ноября 2022 года Федеральный совет принял план действий помощи зимой для поддержки народа Украины. Он предоставляет 100 миллионов швейцарских франков для проектов поддержки срочной реабилитации энергетической инфраструктуры и облегчения нестабильной гуманитарной ситуации", – говорится в сообщении.

Детали

В пресс-службе правительства отметили, что Швейцария помогает украинским энергетическим компаниям закупать источники энергии и запчасти, участвует в ремонте систем крепления рельсов для перевозки тяжелых грузов, в том числе зерна.

Кроме того, страна рассматривает возможность передать Украине генераторы, насосы и установки для очистки воды. Как отметили, Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 млн швейцарских франков для покрытия этих расходов.

Напомним

Швейцария выделила более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины.