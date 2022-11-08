В Украине не понимают нейтралитет Швейцарии – посол
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд заявил, что люди в Украине не понимают швейцарскую концепцию нейтралитета, передает УНН.
Ранее
На прошлой неделе швейцарское правительство отклонило обращение Берлина с просьбой разрешить реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину.
Швейцария требует от стран получения разрешения на реэкспорт швейцарского оружия. Согласно швейцарскому законодательству, в экспорте военной техники должно быть отказано, если страна назначения вовлечена в международный вооруженный конфликт. Правовая позиция правительства остается неизменной.
Детали
В интервью газетам ArcInfo и Le Nouvelliste Вильд сказал, что в Украине нужно постоянно объяснять людям позицию Швейцарии по нейтралитету.
"Согласно принципу равного обращения к закону о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте".
"Чем эффективнее наша гуманитарная помощь, тем лучше нас понимают", - сказал Вильд.
Добавим
На прошлой неделе Швейцария объявила о новом пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов швейцарских франков (100 миллионов долларов США) для Украины.