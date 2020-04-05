Неймар здійснив пожертву для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Нападник "ПСЖ" та збірної Бразилії Неймар зробив пожертву направлену для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє "Sport.es", передає УНН.
Футболіст, який не афішував свої дії, надіслав близько 875 тис. євро на рахунку ЮНІСЕФ та благодійного фонду, який заснований Лучано Геком.
Окрім того, пожертву у вигляді 1 млн. євро здійснив колишній капітан "Барселони" Хаві, який нині є тренером катарського "Аль-Садду".
Нагадаємо, що коронавірусом інфікувався віцепрезидент "Барселони".