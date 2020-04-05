Неймар сделал пожертвование для борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар сделал пожертвование направленное на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Sport.es", передает УНН.
Футболист, который не афишировал свои действия, направил около 875 тыс. евро на счету ЮНИСЕФ и благотворительного фонда, который основан Лучано Геком.
Кроме того, пожертвование в виде 1 млн. евро совершил бывший капитан "Барселоны" Хави, который сейчас является тренером катарского "Аль-Саддам".
Напомним, что коронавируса заразился вице-президент "Барселоны".