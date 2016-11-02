Невідомі в масках намагалися викрасти ювелірні прикраси з ТЦ в Ізмаїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Троє невідомих осіб в медичних масках намагалися викрасти прикраси з ювелірного відділу торгового центру в Ізмаїлі на Одещині. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
Близько 03:30 до чергової частини Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що троє невідомих з медичними масками на обличчях, зайшли до торгового центру та спробували вчинити крадіжку прикрас з ювелірного відділу.
Працівники поліції встановили, що один із зловмисників підбіг до 19-ти річного охоронця, та вдарив його рукояткою пістолета, після чого вихопив у нього з рук пульт тривожного виклику. Побачивши другого охоронця, зловмисник зробив постріл у бік 30-річного чоловіка. Після чого нападники підбігли до прилавка, де торгують ювелірними виробами, але побачивши сейф, втекли з місця злочину в невідомому напрямку.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Встановлюються всі обставини події.