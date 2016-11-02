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Неизвестные в масках пытались похитить ювелирные украшения из ТЦ в Измаиле

Неизвестные в масках пытались похитить ювелирные украшения из ТЦ в Измаиле

Киев • УНН

 • 7637 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Трое неизвестных в медицинских масках пытались похитить украшения из ювелирного отдела торгового центра в Измаиле Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Около 3:30 в дежурную часть Измаильского отдела полиции поступило сообщение от женщины о том, что трое неизвестных с медицинскими масками на лицах, зашли в торговый центр и попытались совершить кражу украшений из ювелирного отдела.

Работники полиции установили, что один из злоумышленников подбежал до 19-летнего охранника, и ударил его рукояткой пистолета, после чего выхватил у него из рук пульт тревожного вызова. Увидев второго охранника, злоумышленник выстрелил в сторону 30-летнего мужчины. После чего нападавшие подбежали к прилавку, где торгуют ювелирными изделиями, но увидев сейф, скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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