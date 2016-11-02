Неизвестные в масках пытались похитить ювелирные украшения из ТЦ в Измаиле

Около 3:30 в дежурную часть Измаильского отдела полиции поступило сообщение от женщины о том, что трое неизвестных с медицинскими масками на лицах, зашли в торговый центр и попытались совершить кражу украшений из ювелирного отдела.

Работники полиции установили, что один из злоумышленников подбежал до 19-летнего охранника, и ударил его рукояткой пистолета, после чего выхватил у него из рук пульт тревожного вызова. Увидев второго охранника, злоумышленник выстрелил в сторону 30-летнего мужчины. После чего нападавшие подбежали к прилавку, где торгуют ювелирными изделиями, но увидев сейф, скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.