Невідомі у Києві викрали у чоловіка сумку з 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві на вулиці Московська невідомі у масках забрали у чоловіка сумку, в якій, за його словами, було більше семи мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Постраждалий звернувся до поліції у Печерському районі та повідомив про розбійний напад. На місці злочину правоохоронці з'ясували, що 41-річний потерпілий мав при собі гроші (сім мільйонів гривень) для вкладення у банк. Поки він оформлював документи у фінансовій установі, готівка була у товариша в автомобілі.
За словами 32-річного свідка, троє невідомих чоловіків у чорних масках розбили вікна автівки та під погрозою пістолета забрали гроші. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.