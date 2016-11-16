Неизвестные в Киеве похитили у мужчины сумку с 7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве на улице Московская неизвестные в масках забрали у мужчины сумку, в которой, по его словам, было более семи миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Пострадавший обратился в полицию в Печерском районе и сообщил о разбойном нападении. На месте преступления правоохранители выяснили, что 41-летний потерпевший имел при себе деньги (семь миллионов гривен) для вложения в банк. Пока он оформлял документы в финансовом учреждении, наличные были у товарища в автомобиле.
По словам 32-летнего свидетеля, трое неизвестных мужчин в черных масках разбили окна машины и под угрозой пистолета забрали деньги. В результате инцидента никто не пострадал.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.