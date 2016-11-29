Невідомі облили фарбою пам′ятник жертвам Голокосту в Ужгороді

Водночас голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив правоохоронцям докласти максимум зусиль для встановлення осіб, які вчинили акт вандалізму.

“Особи, що це зробили, — звичайні дикуни, які намагаються прикрити патріотичними гаслами ксенофобію. Вони навіть не здатні збагнути, що своїми діями закривають Україні шлях до цивілізованої Європи і, як сліпі кошенята, є несвідомими союзниками Путіна. Акція вандалізму викликала обурення у всіх нормальних людей, її ініціатори й виконавці не мають жодної підтримки на Закарпатті, а є політичними маргіналами і боягузами, котрі ховають обличчя за балаклавами, щоб уникнути відповідальності”, — йдеться у заяві Г. Москаля, оприлюдненій сьогодні, 29 листопада, на його персональному сайті.

Як раніше повідомляв УНН, пам′ятник жертвам Голокосту відкрили в Ужгороді.