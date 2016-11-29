Невідомі облили фарбою пам′ятник жертвам Голокосту в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 29 листопада. УНН. В ніч проти 28 листопада, у центрі Ужгорода невідомі у масках облили червоною фарбою пам′ятник жертвам Голокосту й самі ж розіслали інформацію про це у редакції місцевих ЗМІ. Як повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області, інформацію про інцидент внесено до Журналу єдиного обліку звернень громадян, вирішується питання про внесення даних до ЄРДР.
Водночас голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив правоохоронцям докласти максимум зусиль для встановлення осіб, які вчинили акт вандалізму.
“Особи, що це зробили, — звичайні дикуни, які намагаються прикрити патріотичними гаслами ксенофобію. Вони навіть не здатні збагнути, що своїми діями закривають Україні шлях до цивілізованої Європи і, як сліпі кошенята, є несвідомими союзниками Путіна. Акція вандалізму викликала обурення у всіх нормальних людей, її ініціатори й виконавці не мають жодної підтримки на Закарпатті, а є політичними маргіналами і боягузами, котрі ховають обличчя за балаклавами, щоб уникнути відповідальності”, — йдеться у заяві Г. Москаля, оприлюдненій сьогодні, 29 листопада, на його персональному сайті.
Як раніше повідомляв УНН, пам′ятник жертвам Голокосту відкрили в Ужгороді.