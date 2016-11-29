Неизвестные облили краской памятник жертвам Холокоста в Ужгороде

В то же время председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил правоохранителям приложить максимум усилий для установления лиц, совершивших акт вандализма.

"Лица, которые это сделали, - обычные дикари, которые пытаются прикрыть патриотическими лозунгами ксенофобию. Они даже не способны понять, что своими действиями закрывают Украине путь в цивилизованную Европу и, как слепые котята, являются бессознательными союзниками Путина. Акция вандализма вызвала возмущение у всех нормальных людей, ее инициаторы и исполнители не имеют никакой поддержки в Закарпатье, а являются политическими маргиналами и трусами, которые прячут лицо за Балаклаву, чтобы избежать ответственности", - говорится в заявлении Г.Москаля, обнародованном сегодня, 29 ноября, на его персональном сайте.

Как ранее сообщал УНН, памятник жертвам Холокоста открыли в Ужгороде.