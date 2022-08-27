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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Невеликий дощ і спека до +32°: синоптики дали прогноз на перший день осені

Київ • УНН

 • 299590 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Останній день літа в Україні обіцяє бути спекотним, а от перший день осені принесе з собою дощ, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Невеликий дощ і спека до +32°: синоптики дали прогноз на перший день осені

Прогноз на 28 серпня

Мінлива хмарність. На Лівобережжі та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°, вдень 24-29°, у південних, східних областях та на Закарпатті 30-33°.

Прогноз на 29-30 серпня

Мінлива хмарність. У західних, вночі 29 серпня і у східних, північно-східних, вдень 30 серпня і у центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, у західних областях 22-27°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Прогноз на 31серпня - 1 вересня

31 серпня в Карпатському регіоні, центральних, вдень і в південних областях невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без істотних опадів; температура вночі 12-18°, у південній частині 17-22°; вдень у західних та північних областях 21-27°, у центральних областях 24-30°, на півдні та сході країни 29-34°.

1 вересня вночі у північно-західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, невеликий короткочасний дощ; температура вночі 10-16°, вдень у західних та північних областях 17-23°, в центральних областях 22-27°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 26-32°.

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