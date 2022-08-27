Небольшой дождь и жара до +32°: синоптики дали прогноз на первый день осени

Прогноз на 28 августа

Переменная облачность. На Левобережье и в большинстве центральных областей местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, в западных областях 11-16°, днем ​​24-29°, в южных, восточных областях и на Закарпатье 30-33°.

Прогноз на 29-30 августа

Переменная облачность. В западных, ночью 29 августа и в восточных, северо-восточных, днем ​​30 августа и в центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​25-30°, в западных областях 22-27°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем ​​28-33°.

Прогноз на 31 августа – 1 сентября

31 августа в Карпатском регионе, центральных, днем ​​и в южных областях небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 12-18°, в южной части 17-22°; днем в западных и северных областях 21-27°, в центральных областях 24-30°, на юге и востоке страны 29-34°.

1 сентября ночью в северо-западных областях, днем ​​в Украине, кроме юго-восточной части, небольшой кратковременный дождь; температура ночью 10-16°, днем ​​в западных и северных областях 17-23°, в центральных областях 22-27°; на юге и востоке страны ночью 15-20°, днем ​​26-32°.