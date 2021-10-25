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Невакцинованих чиновників та вчителів будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ та організацій, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову від 20 жовтня 2021 р. № 1096.

Невакцинованих чиновників та вчителів будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада

Деталі

Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

Зазначається, що це не стосується, тих осіб, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.

У постанові вказують, що на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 1 Закону України “Про оплату праці” та частини третьої статті 5 Закону України “Про державну службу”.

Відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
• центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
• місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
• закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомляв, що освітян та чиновників, які відмовилися від обов'язкової вакцинації від COVID-19 будуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.

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