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Невакцинированных чиновников и учителей будут отстранять от работы с 8 ноября

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление от 20 октября 2021 года № 1096.

Невакцинированных чиновников и учителей будут отстранять от работы с 8 ноября

Детали

Документом поручается руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы (выполнение работ) работников и государственных служащих, обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СOVID-19.

Отмечается, что это не касается, тех лиц, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданный учреждением здравоохранения.

В постановлении указывают, что на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины, части первой статьи 1 Закона Украины "Об оплате труда" и части третьей статьи 5 Закона Украины "О государственной службе ".

Отстранение работников и государственных служащих осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются.

Дополнение

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники :
• центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
• местных государственных администраций и их структурных подразделений;
• заведений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19 будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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