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Освітян та чиновників, які відмовилися від обов'язкової вакцинації, будуть відсторонювати без збереження зарплати – МОЗ

Київ • УНН

 • 39409 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Освітян та чиновників, які відмовилися від обов'язкової вакцинації від COVID-19 будуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко журналістам, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми не говоримо про звільнення, ми говоримо, що відстороняються від роботи без збереження заробітної плати. Місце роботи зберігається за людиною, ми говоримо про те, що будемо відстороняти на період дії карантину. Скільки буде тривати карантин, стільки не може людина працювати на цій професії якщо вона не вакцинується проти COVID-19”, — розповів Ляшко.

Деталі

За його словами, МОЗ ніколи не заявляв про примусову вакцинацію.

“Непотрібно підміняти поняття. Обов’язкова та примусова — це зовсім різні речі. Обов’язкова вакцинація означає, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи у разі, якщо є щеплення”, — сказав міністр.

Ляшко повідомив також, що в наказі Міністерства охорони здоров’я про обов’язкові щеплення від коронавірусу чітко визначено перелік професій.

“Це всі освітяни, незалежно від закладів — дошкільні, школи, профтехучилища чи вузи. Також — це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств та їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій — обласні, міські та районні”, — додав він.

Доповнення

Раніше Ляшко повідомляв, що проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов’язкові щеплення від коронавірусу, куди до переліку попередньо внесено освітян та чиновників, наразі перебуває на погодженні з іншими органами державної влади.

Минулого тижня під час засідання Кабміну міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.

На сайті Федерації профспілок України днями оприлюднили проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов’язкові щеплення від коронавірусу, куди внесено попередньо до переліку освітян та чиновників.

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