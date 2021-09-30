Педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации, будут отстранять без сохранения зарплаты - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19 будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко журналистам, передает корреспондент УНН.
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"Мы не говорим об увольнении, мы говорим, что отстраняются от работы без сохранения заработной платы. Место работы сохраняется за человеком, мы говорим о том, что будем отстранять на период действия карантина. Сколько будет длиться карантин, столько не может человек работать на этой профессии если он не вакцинируется против COVID-19", - рассказал Ляшко.
Детали
По его словам, Минздрав никогда не заявлял о принудительной вакцинации.
"Не нужно подменять понятия. Обязательная и принудительная - это совершенно разные вещи. Обязательная вакцинация означает, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе в случае, если есть прививки", - сказал министр.
Ляшко сообщил также, что в приказе Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса четко определен перечень профессий.
"Это все педагоги, независимо от заведений - дошкольные, школы, профтехучилища или вузы. Также - это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций - областные, городские и районные", - добавил он.
Дополнение
Ранее Ляшко сообщал, что проект приказа Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда в перечень предварительно внесено педагогов и чиновников, сейчас находится на согласовании с другими органами государственной власти.
На прошлой неделе во время заседания Кабмина министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.
На сайте Федерации профсоюзов Украины на днях обнародовали проект приказа Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда внесено предварительно в перечень педагогов и чиновников.