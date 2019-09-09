Нетверезий водій кросовера влетів у припарковану автівку в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Нетверезий водій кросовера ВМW X5 в'їхав у припарковану автівку в Харкові, в результаті ДТП постраждала жінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"9 вересня близько 3:00 на вулиці Гвардійців Широнінців 33-річний водій автомобіля ВМW X5, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зіштовхнувся з припаркованою автівкою ГАЗ. У результаті аварії постраждала 24-річна пасажирка позашляховика. Потерпілу з переломами та травмами було доставлено до лікарні", - повідомили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок наїзду авто загинула сімейна пара.