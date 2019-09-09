Нетрезвый водитель кроссовера влетел в припаркованную машину в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Нетрезвый водитель кроссовера ВМW X5 въехал в припаркованную машину в Харькове, в результате ДТП пострадала женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"9 сентября около 3:00 на улице Гвардейцев Широнинцев 33-летний водитель автомобиля ВМW X5, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с припаркованной машиной ГАЗ. В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка внедорожника. Пострадавшую с переломами и травмами доставили в больницу", - сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, во Львовской области в результате наезда авто погибла семейная пара.