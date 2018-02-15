Netflix створив додаток з серіалу "Чорне дзеркало", через який можна перевірити довжину стосунків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix створив додаток Coach, який є аналогом додатку із однієї з серій серіалу "Чорне дзеркало", за допомогою якого можна перевірити довжину стосунків. Про це повідомляється в офіційному Twitter серіалу, передає УНН.
"Довіряйте системі. Відвідайте coach. dating, щоб дізнатись, чи ідеально вам підходить ваш партнер", - йдеться у повідомленні.
Так, для того, аби скористатись сервісом треба перейти на сайт, отримати унікальне посилання і відправити його своєму партнерові. Потім обидва партнери повинні одночасно натиснути кнопку "старт", а потім одночасно натиснути на зображення відбитку пальця. Після цього додаток дозволить визначити довжину стосунків.
Нагадаємо, серіал "Форс-мажори" продовжили на 8 сезон без актриси Меган Маркл, яка в травні має вийти заміж на принца Гаррі.