Netflix создал приложение из сериала "Черное зеркало", через которое можно проверить длину отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Стриминговий сервис Netflix создал приложение Coach, что является аналогом приложения с одной из серий сериала "Черное зеркало", с помощью которого можно проверить длину отношений. Об этом сообщается в официальном Twitter сериала, передает УНН.
“Доверяйте системе. Посетите coach. dating, чтобы узнать, идеально ли вам подходит ваш партнер”, — говорится в сообщении.
Так, для того, чтобы воспользоваться сервисом надо перейти на сайт, получить уникальную ссылку и отправить ее своему партнеру. Затем оба партнера должны одновременно нажать кнопку “старт”, а затем одновременно нажать на изображение отпечатка пальца. После этого приложение позволит определить длину отношений.
Напомним, сериал “Форс-мажоры” продлили на 8 сезон без актрисы Меган Маркл, которая в мае должна выйти замуж на принца Гарри.