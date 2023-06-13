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Netflix готується транслювати свою першу в історії спортивну подію

Київ • УНН

 • 1691342 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Стрімінгова платформа Netflix готується до свого першого спортивного заходу у прямому ефірі, який може відбутися цієї осені. Компанія веде переговори про створення нового турніру з гольфу для знаменитостей у Лас-Вегасі, повідомляє The Verge, передає УНН.

Netflix готується транслювати свою першу в історії спортивну подію

Деталі

Хоча ці переговори пеоебувають на ранній стадії, це може стати великим кроком для Netflix у світі спортивних трансляцій.

Прямі трансляції спортивних подій - завжди пов'язані з великими ризиками та витратами, а укладення угод щодо відомих подій може бути надзвичайно складним завданням. Згадуються спроби Netflix придбати права на трансляцію Формули-1 від ESPN, але ці переговори не увінчалися успіхом.

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Однак, Netflix ще з 2022 року проявляє зацікавленість у прямих трансляціях подій. Наприклад, у квітні шоу "Love is Blind" зазнало невдачі під час прямого ефіру, що призвело до скасування живого аспекту шоу. Попри це, компанія продовжує досліджувати можливості прямих трансляцій, шукаючи відповідний момент для вступу в цю галузь.

Турнір з гольфу для зірок може стати випробуванням для Netflix та показати, що вони здатні справлятися зі складнішими спортивними подіями. Це також може бути частиною стратегії компанії, яка полягає в зацікавленості глядачів спортом, про який вони раніше могли навіть не знати, шляхом створення документальних фільмів та надання інсайдерської інформації. Таким чином, Netflix прагне стати провідною спортивною платформою, яка пропонує різноманітні шоу для своїх глядачів.

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