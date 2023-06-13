Netflix готовится транслировать свое первое в истории спортивное событие

Детали

Хотя эти переговоры находятся на ранней стадии, это может стать большим шагом для Netflix в мире спортивных трансляций.

Прямые трансляции спортивных событий - всегда связаны с большими рисками и затратами, а заключение сделок по известным событиям может быть чрезвычайно сложной задачей. Упоминаются попытки Netflix приобрести права на трансляцию Формулы-1 у ESPN, но эти переговоры не увенчались успехом.

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Однако, Netflix еще с 2022 года проявляет заинтересованность в прямых трансляциях событий. Например, в апреле шоу "Love is Blind" потерпело неудачу во время прямого эфира, что привело к отмене живого аспекта шоу. Несмотря на это, компания продолжает исследовать возможности прямых трансляций, ища подходящий момент для вступления в эту отрасль.

Турнир по гольфу для звезд может стать испытанием для Netflix и показать, что они способны справляться с более сложными спортивными событиями. Это также может быть частью стратегии компании, которая заключается в заинтересованности зрителей спортом, о котором они раньше могли даже не знать, путем создания документальных фильмов и предоставления инсайдерской информации. Таким образом, Netflix стремится стать ведущей спортивной платформой, которая предлагает разнообразные шоу для своих зрителей.