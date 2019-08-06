Нетаньягу обговорював із Зеленським можливість візиту в Україну — посольство

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дійсно обговорювали можливість візиту останнього в Україну. Таку інформацію у відповідь на запит УНН повідомили у Посольстві Ізраїлю в Україні, водночас не вказавши, чи відбудеться такий візит у серпні.