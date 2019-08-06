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Нетаньягу обговорював із Зеленським можливість візиту в Україну — посольство

Нетаньягу обговорював із Зеленським можливість візиту в Україну — посольство

Київ • УНН

 • 16756 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дійсно обговорювали можливість візиту останнього в Україну. Таку інформацію у відповідь на запит УНН повідомили у Посольстві Ізраїлю в Україні, водночас не вказавши, чи відбудеться такий візит у серпні.

"Можливість візиту кілька місяців тому обговорювали Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Президент України Володимир Зеленський", - зазначили дипломати. 

У Посольстві Ізраїлю в Україні, водночас, не змогли ні заперечити, ні підтвердити інформацію щодо ймовірного візиту Нетаньягу в Україну у серпні цього року.

Нагадаємо, минулого місяця провідний ізраїльський телеканал з посиланням на власні джерела повідомив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу незабаром відвідає Україну з офіційним візитом. За інформацією джерел, візит мав відбутись у серпні поточного року.

Українські Національні Новини

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