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Нетаньяху обсуждал с Зеленским возможность визита в Украину — посольство

Нетаньяху обсуждал с Зеленским возможность визита в Украину — посольство

Киев  •  УНН

 • 16753 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху действительно обсуждали возможность визита последнего в Украину. Такую информацию в ответ на запрос УНН сообщили в Посольстве Израиля в Украине, при этом не указав, состоится ли такой визит в августе.

"Возможность визита несколько месяцев назад обсуждали Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский", - отметили дипломаты.

В Посольстве Израиля в Украине, в то же время, не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию относительно вероятного визита Нетаньяху в Украину в августе этого года.

Напомним, в прошлом месяце ведущий израильский телеканал со ссылкой на собственные источники сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху вскоре посетит Украину с официальным визитом. По информации источников, визит должен был состояться в августе текущего года.

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