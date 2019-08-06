Нетаньяху обсуждал с Зеленским возможность визита в Украину — посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху действительно обсуждали возможность визита последнего в Украину. Такую информацию в ответ на запрос УНН сообщили в Посольстве Израиля в Украине, при этом не указав, состоится ли такой визит в августе.
"Возможность визита несколько месяцев назад обсуждали Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский", - отметили дипломаты.
В Посольстве Израиля в Украине, в то же время, не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию относительно вероятного визита Нетаньяху в Украину в августе этого года.
Напомним, в прошлом месяце ведущий израильский телеканал со ссылкой на собственные источники сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху вскоре посетит Украину с официальным визитом. По информации источников, визит должен был состояться в августе текущего года.