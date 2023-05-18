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Непокаране зло завжди повертається: Зеленський про притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пояснив важливість створення міжнародного трибуналу та притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців під час звернення до учасників другої конференції PISM Strategic Ark. За його словами, непокаране зло завжди повертається, передає УНН.

Цитата

"Непокаране зло завжди повертається. Без міжнародного трибуналу, притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців воно повернеться дуже скоро", - сказав Зеленський.

Додамо

Президент України наголосив, що часто доводилось чути слова "руйнування архітектури міжнародної безпеки".

"24 лютого вони втілилися в чіткі візуальні форми. Зруйновані будинки в Бучі, Бородянці, Умані, Гостомелі, Маріуполі – ось так виглядає сьогодні безпекова архітектура. Щодня в неї летять "Кинджали", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібне захищене небо.

"Ми дякуємо всім, хто долучається до цього процесу й до формування повітряної коаліції. Ми неодмінно побачимо в українському небі Fighting Falcon, "Бойових соколів".

Для наших предків споконвіку сокіл – це благословенний небом синтез розуму, мужності, молодості та сили. Світла. Перемоги. Пісня "Гей, соколи" сто років тому вела українців і поляків у спільний бій. За нашу і вашу свободу", - сказав Зеленський.

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