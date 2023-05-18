Ненаказанное зло всегда возвращается: Зеленский о привлечении к ответственности всех российских военных преступников

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"Ненаказанное зло всегда возвращается. Без международного трибунала, привлечения к ответственности всех российских военных преступников оно вернется очень скоро", - сказал Зеленский.

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Президент Украины отметил, что часто приходилось слышать слова "разрушение архитектуры международной безопасности".

"24 февраля они воплотились в четкие визуальные формы. Разрушенные дома в Буче, Бородянке, Умани, Гостомеле, Мариуполе – вот так выглядит сегодня архитектура безопасности. Ежедневно в нее летят "Кинжалы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужно защищенное небо.

"Мы благодарим всех, кто приобщается к этому процессу и к формированию воздушной коалиции. Мы непременно увидим в украинском небе Fighting Falcon, "Боевых соколов".

Для наших предков испокон веков сокол – это благословенный небом синтез ума, мужества, молодости и силы. Света. Победы. Песня "Эй, соколы" сто лет назад вела украинцев и поляков в общий бой. За нашу и вашу свободу", - сказал Зеленский.

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