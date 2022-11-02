Необхідно створити систему захисту енергооб'єктів, правила енергетичної та ядерної безпеки потребують змін - Демченков

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"Постачанням енергії шантажують. Енергоносії намагаються обміняти на суверенітет та життя людей. Світ перебуває на стадії всеохопного застосування енергетики як зброї", - сказав він, додавши, що наявні правила енергетичної та ядерної безпеки стають неактуальними, тому міжнародний порядок денний, зокрема і щодо енергетики, потребує змін.

Він заявив: "Потрібно створити систему захисту від фізичного захоплення чи знищення енергетичних об’єктів. Дієвий захист об’єктів енергетики – такий же важливий аспект енергетичного переходу, як власне безвуглецева генерація. Система такого захисту має бути передбачена за замовчуванням при створенні нових енергетичних систем".

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За словами Демченкова, загрозу становлять обстріли і захоплення атомних станцій. Він навів приклад Запорізької АЕС, яка наразі перебуває під контролем російських окупантів. Щоб унеможливити схожі ситуації у майбутньому, заступник пропонує створити автоматичний механізм колективної відповіді.

Зокрема, у випадку атаки на цивільну енергосистему має бути заздалегідь визначений "пакет жорстких санкцій", який перебуватиме у відкритому доступі, щоб "кожний потенційний агресор розумів масштаб наслідків, з якими він зіткнеться", зазначив Демченков.

Він додав, що санкції мають також стосуватися енергетиків, які допомагають агресії - вони мають бути прирівняні до терористів. А для енергетичних компаній країни-агресора визначити широкий перелік санкцій: від арешту майна і персоналу за кордоном до примусового банкрутства, підсумував заступник міністра.

Нагадаємо

У середу, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили відбудову енергетичних об’єктів України, які пошкодили російські війська.