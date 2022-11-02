Необхідно створити систему захисту енергооб'єктів, правила енергетичної та ядерної безпеки потребують змін - Демченков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков взяв участь у засіданні комітету ОБСЄ з питань економіки та довкілля "Посилення стійкості енергетичної інфраструктури у світлі нових загроз та енергетичного переходу". Під час заходу він наголосив, що росія продовжує атаки на українські цивільні енергетичні об’єкти, тому потрібно створити систему захисту енергооб'єктів та змінити наявні правила енергетичної та ядерної безпеки, пише УНН з посиланням на сайт Міністерства енергетики.
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"Постачанням енергії шантажують. Енергоносії намагаються обміняти на суверенітет та життя людей. Світ перебуває на стадії всеохопного застосування енергетики як зброї", - сказав він, додавши, що наявні правила енергетичної та ядерної безпеки стають неактуальними, тому міжнародний порядок денний, зокрема і щодо енергетики, потребує змін.
Він заявив: "Потрібно створити систему захисту від фізичного захоплення чи знищення енергетичних об’єктів. Дієвий захист об’єктів енергетики – такий же важливий аспект енергетичного переходу, як власне безвуглецева генерація. Система такого захисту має бути передбачена за замовчуванням при створенні нових енергетичних систем".
Деталі
За словами Демченкова, загрозу становлять обстріли і захоплення атомних станцій. Він навів приклад Запорізької АЕС, яка наразі перебуває під контролем російських окупантів. Щоб унеможливити схожі ситуації у майбутньому, заступник пропонує створити автоматичний механізм колективної відповіді.
Зокрема, у випадку атаки на цивільну енергосистему має бути заздалегідь визначений "пакет жорстких санкцій", який перебуватиме у відкритому доступі, щоб "кожний потенційний агресор розумів масштаб наслідків, з якими він зіткнеться", зазначив Демченков.
Він додав, що санкції мають також стосуватися енергетиків, які допомагають агресії - вони мають бути прирівняні до терористів. А для енергетичних компаній країни-агресора визначити широкий перелік санкцій: від арешту майна і персоналу за кордоном до примусового банкрутства, підсумував заступник міністра.
Нагадаємо
У середу, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили відбудову енергетичних об’єктів України, які пошкодили російські війська.