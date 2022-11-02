Необхідно створити систему захисту енергооб'єктів, правила енергетичної та ядерної безпеки потребують змін - Демченков

ukru
Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
Ексклюзив
10:07 • 870 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 13782 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 27651 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 55410 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 167782 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 140340 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 169243 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 193868 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224735 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 226138 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 126844 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 117089 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 130564 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 47291 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 56532 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 167722 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 460561 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 412902 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 621512 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 744783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 25669 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 47291 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 103387 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 138350 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 221695 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Необхідно створити систему захисту енергооб'єктів, правила енергетичної та ядерної безпеки потребують змін - Демченков

Необхідно створити систему захисту енергооб'єктів, правила енергетичної та ядерної безпеки потребують змін - Демченков

Київ • УНН

 • 293995 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков взяв участь у засіданні комітету ОБСЄ з питань економіки та довкілля "Посилення стійкості енергетичної інфраструктури у світлі нових загроз та енергетичного переходу". Під час заходу він наголосив, що росія продовжує атаки на українські цивільні енергетичні об’єкти, тому потрібно створити систему захисту енергооб'єктів та змінити наявні правила енергетичної та ядерної безпеки, пише УНН з посиланням на сайт Міністерства енергетики.

Цитата

"Постачанням енергії шантажують. Енергоносії намагаються обміняти на суверенітет та життя людей. Світ перебуває на стадії всеохопного застосування енергетики як зброї", - сказав він, додавши, що наявні правила енергетичної та ядерної безпеки стають неактуальними, тому міжнародний порядок денний, зокрема і щодо енергетики, потребує змін.

Він заявив: "Потрібно створити систему захисту від фізичного захоплення чи знищення енергетичних об’єктів. Дієвий захист об’єктів енергетики – такий же важливий аспект енергетичного переходу, як власне безвуглецева генерація. Система такого захисту має бути передбачена за замовчуванням при створенні нових енергетичних систем".

Деталі

За словами Демченкова, загрозу становлять обстріли і захоплення атомних станцій. Він навів приклад Запорізької АЕС, яка наразі перебуває під контролем російських окупантів. Щоб унеможливити схожі ситуації у майбутньому, заступник пропонує створити автоматичний механізм колективної відповіді.

Зокрема, у випадку атаки на цивільну енергосистему має бути заздалегідь визначений "пакет жорстких санкцій", який перебуватиме у відкритому доступі, щоб "кожний потенційний агресор розумів масштаб наслідків, з якими він зіткнеться", зазначив Демченков.

Він додав, що санкції мають також стосуватися енергетиків, які допомагають агресії - вони мають бути прирівняні до терористів. А для енергетичних компаній країни-агресора визначити широкий перелік санкцій: від арешту майна і персоналу за кордоном до примусового банкрутства, підсумував заступник міністра.

Нагадаємо

У середу, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили відбудову енергетичних об’єктів України, які пошкодили російські війська.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,158.11
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,884.69