Зеленський зібрав Ставку: обговорили відбудову енергооб’єктів України

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"На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, Зеленський заявив про необхідність пришвидшити формування ефективної системи ППО.

Окрім того, під час засідання Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті, а представники розвідки повідомили про оборонні й наступальні спроможності ворога. Було погоджено наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України.

Також учасники Ставки розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і підготовку військових до зими.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ракетами та дронами було атаковано 10 регіонів і пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.