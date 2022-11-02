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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський зібрав Ставку: обговорили відбудову енергооб’єктів України

Зеленський зібрав Ставку: обговорили відбудову енергооб’єктів України

Київ • УНН

 • 220577 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили відбудову енергетичних об’єктів України, які пошкодили російські війська. Про це інформує УНН із посиланням на сайт глави держави.

Цитата

"На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, Зеленський заявив про необхідність пришвидшити формування ефективної системи ППО.

Окрім того, під час засідання Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті, а представники розвідки повідомили про оборонні й наступальні спроможності ворога. Було погоджено наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України.

Також учасники Ставки розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і підготовку військових до зими.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ракетами та дронами було атаковано 10 регіонів і пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

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