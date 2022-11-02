Зеленский собрал Ставку: обсудили восстановление энергообъектов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсудили восстановление энергетических объектов Украины, которые повредили российские войска. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт главы государства.
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"На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак государства-террориста", – говорится в сообщении.
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Как отметили, Зеленский заявил о необходимости ускорить формирование эффективной системы ПВО.
Кроме того, во время заседания Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, а представители разведки сообщили об оборонных и наступательных возможностях врага. Были согласованы следующие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.
Также участники Ставки рассмотрели вопрос обеспечения подразделений боекомплектом и подготовку военных к зиме.
Напомним
Утром 31 октября российские войска снова нанесли массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что ракетами и дронами было атаковано 10 регионов и повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.