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Необходимо создать систему защиты энергообъектов, правила энергетической и ядерной безопасности нуждаются в изменениях - Демченков

Необходимо создать систему защиты энергообъектов, правила энергетической и ядерной безопасности нуждаются в изменениях - Демченков

Киев • УНН

 • 293995 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Заместитель министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков принял участие в заседании комитета ОБСЕ по вопросам экономики и окружающей среды "Усиление устойчивости энергетической инфраструктуры в свете новых угроз и энергетического перехода". Во время мероприятия он подчеркнул, что россия продолжает атаки на украинские гражданские энергетические объекты, поэтому нужно создать систему защиты энергообъектов и изменить существующие правила энергетической и ядерной безопасности, пишет УНН со ссылкой на сайт Министерства энергетики.

Цитата

"Снабжением энергии шантажируют. Энергоносители пытаются обменять на суверенитет и жизнь людей. Мир находится на стадии всеобъемлющего применения энергетики как оружия", - сказал он, добавив, что существующие правила энергетической и ядерной безопасности становятся неактуальными, поэтому международный порядок дневной, в том числе и по энергетике, требует изменений.

Он заявил: "Нужно создать систему защиты от физического захвата или уничтожения энергетических объектов. Действенная защита объектов энергетики – такой же важный аспект энергетического перехода, как собственно безуглеродная генерация. Система такой защиты должна быть предусмотрена по умолчанию при создании новых энергетических систем.

Детали

По словам Демченкова, угрозу представляют обстрелы и захват атомных станций. Он привел пример Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Чтобы сделать невозможным подобные ситуации в будущем, заместитель предлагает создать автоматический механизм коллективного ответа.

В частности, в случае атаки на гражданскую энергосистему должен быть заранее определен "пакет жестких санкций", который будет находиться в открытом доступе, чтобы "каждый потенциальный агрессор понимал масштаб последствий, с которыми он столкнется", отметил Демченков.

Он добавил, что санкции должны также касаться энергетиков, которые помогают агрессии – они должны быть приравнены к террористам. А для энергетических компаний страны-агрессора определить широкий перечень санкций: от ареста имущества и персонала за границей до принудительного банкротства, подытожил замминистра.

Напомним

В среду, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсудили восстановление энергетических объектов Украины, которые повредили российские войска.

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