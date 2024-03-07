Необхідно повністю заблокувати постачання західних технологій до росії – Генпрокурор
Київ • УНН
Україна та США посилять співпрацю з метою блокування поставок західних технологій, що використовуються для виробництва російської зброї, та арешту російських активів, пов'язаних з агресією.
Україна та США посилюватимуть співпрацю щодо блокування постачання західних технологій, які використовуються для виробництва зброї, до росії. Це обговорив генпрокурор України Андрій Костін під час зустрічі з помічником Генерального прокурора США з питань національної безпеки Метью Олсеном, Про це повідомляє пресслужба Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Зазначається, що зустріч відбувалася в рамках візиту Костіна до США. Зокрема, сторони обговорили роботу в рамках груп Disruptive Technology Strike Force і Task Force KleptoCapture, а також посилення співпраці з європейськими партнерами.
Андрій Костін повідомив, що Офіс Генерального прокурора готовий надати всю необхідну інформацію для реалізації спільних ініціатив із припинення незаконного експорту технологій та товарів подвійного призначення до росії та забезпечення арешту і конфіскації російських активів, пов'язаних із підтримкою агресії.
"Ми високо цінуємо рішучі кроки США щодо застосування санкцій та контролю за експортом. Необхідно й надалі посилювати ці зусилля, щоб повністю заблокувати постачання західних технологій до країни-агресора та позбавити її ресурсів продовжувати бойові дії", – зазначив Генпрокурор.
Додамо
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери України постійно цікавляться, з яких країн до рф потрапляють компоненти для виготовлення зброї, аби вживати відповідні заходи.
Додав, що санкційний режим діє, але рф отримує комплектуючі через треті країни.
"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи.
Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.