Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор
Киев • УНН
Украина и США усилят сотрудничество с целью блокирования поставок западных технологий, используемых для производства российского оружия, и ареста российских активов, связанных с агрессией.
Украина и США будут усиливать сотрудничество по блокированию поставок западных технологий, которые используются для производства оружия, в россию. Это обсудил генпрокурор Украины Андрей Костин во время встречи с помощником Генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Мэтью Олсеном, Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, пишет УНН.
Отмечается, что встреча проходила в рамках визита Костина в США. В частности, стороны обсудили работу в рамках групп Disruptive Technology Strike Force и Task Force KleptoCapture, а также усиление сотрудничества с европейскими партнерами.
Андрей Костин сообщил, что Офис Генерального прокурора готов предоставить всю необходимую информацию для реализации совместных инициатив по прекращению незаконного экспорта технологий и товаров двойного назначения в россию и обеспечения ареста и конфискации российских активов, связанных с поддержкой агрессии.
"Мы высоко ценим решительные шаги США по применению санкций и контроля за экспортом. Необходимо и в дальнейшем усиливать эти усилия, чтобы полностью заблокировать поставки западных технологий в страну-агрессора и лишить ее ресурсов продолжать боевые действия", - отметил Генпрокурор.
Добавим
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры Украины постоянно интересуются, из каких стран в рф попадают компоненты для изготовления оружия, чтобы принимать соответствующие меры.
Добавил, что санкционный режим действует, но рф получает комплектующие через третьи страны.
"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы.
Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.
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