Неефективне командування рф: ISW про приліт по російській дивізії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Російські воєнкори справедливо розкритикували невдале рішення зосередити велику кількість російських сил у зоні дії українського вогню на такий тривалий час і використали ситуацію, щоб повторити давню критику неефективного російського командування. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
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Так, російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії рф поблизу Кремінної Луганської області, поки ті чекали виступу командира. Це викликало типове невдоволення воєнкорів щодо російських командирів.
Російські джерела стверджували, що дивізія чекала дві години в одному місці, чекаючи на прибуття командувача 20-ю загальновійськовою армією генерал-майора сухраба ахмедова та його виступу з промовою. Один воєнкор припустив, що внаслідок українського удару HIMARS, загинуло близько 100 російських військовослужбовців, ще 100 було поранено.
"Воєнкори справедливо розкритикували невдале рішення зосередити велику кількість російських сил у зоні дії українського вогню на такий тривалий час і використали ситуацію, щоб повторити давню критику неефективного російського командування. Це нагадує попередні випадки значних безвідповідальних військових дій росії, які призвели до драматичних для них втрат, зокрема український удар 31 грудня 2022 року по великій концентрації російських сил у Макіївці Донецької області.
Російські воєнкори раніше закликали російських чиновників притягнути російське військове керівництво до відповідальності за удар у Макіївці, і вони регулярно намагалися покласти провину за масштабні військові невдачі росії на окремих командирів. Воєнкори скаржилися, що ахмедов і подібні командири продовжують обіймати ключові посади замість того, щоб бути притягнутими до відповідальності. Ця давня скарга свідчить про широку зневагу до російського міністерства оборони", - зазначили в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни повідомляли, що президент росії володимир путін намагається систематично перебільшувати українські втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ України як невдалий і знеохотити Захід продовжувати підтримувати Україну.