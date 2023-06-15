Неефективне командування рф: ISW про приліт по російській дивізії

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13914 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 45081 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39758 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44991 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113729 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179949 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196545 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144056 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137824 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87895 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35330 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39524 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30816 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12372 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25895 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26210 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 45081 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196545 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248787 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395957 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 628 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 966 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19252 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24140 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40174 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Неефективне командування рф: ISW про приліт по російській дивізії

Київ • УНН

 • 2422353 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Російські воєнкори справедливо розкритикували невдале рішення зосередити велику кількість російських сил у зоні дії українського вогню на такий тривалий час і використали ситуацію, щоб повторити давню критику неефективного російського командування. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.

Неефективне командування рф: ISW про приліт по російській дивізії

Деталі

Так, російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії рф поблизу Кремінної Луганської області, поки ті чекали виступу командира. Це викликало типове невдоволення воєнкорів щодо російських командирів.

Російські джерела стверджували, що дивізія чекала дві години в одному місці, чекаючи на прибуття командувача 20-ю загальновійськовою армією генерал-майора сухраба ахмедова та його виступу з промовою. Один воєнкор припустив, що внаслідок українського удару HIMARS, загинуло близько 100 російських військовослужбовців, ще 100 було поранено. 

"Воєнкори справедливо розкритикували невдале рішення зосередити велику кількість російських сил у зоні дії українського вогню на такий тривалий час і використали ситуацію, щоб повторити давню критику неефективного російського командування. Це нагадує попередні випадки значних безвідповідальних військових дій росії, які призвели до драматичних для них втрат, зокрема український удар 31 грудня 2022 року по великій концентрації російських сил у Макіївці Донецької області.

Російські воєнкори раніше закликали російських чиновників притягнути російське військове керівництво до відповідальності за удар у Макіївці, і вони регулярно намагалися покласти провину за масштабні військові невдачі росії на окремих командирів. Воєнкори скаржилися, що ахмедов і подібні командири продовжують обіймати ключові посади замість того, щоб бути притягнутими до відповідальності. Ця давня скарга свідчить про широку зневагу до російського міністерства оборони", - зазначили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомляли, що президент росії володимир путін намагається систематично перебільшувати українські втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ України як невдалий і знеохотити Захід продовжувати підтримувати Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31