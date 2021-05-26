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Небо на замку: збитки для України від заборони польотів до Білорусі становитимуть 10 млн доларів

Київ • УНН

 • 35761 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Санкції, якими запроваджується заборона польотів у повітряному просторі Білорусі, передусім вдарять по білоруській стороні, однак і українські компанії, аеропорти понесуть збитки. Суму збитків в коментарі УНН спрогнозував економіст Олександр Савченко.

Небо на замку: збитки для України від заборони польотів до Білорусі становитимуть 10 млн доларів

Деталі

Безумовно санкції негативно впливають на всіх, але найбільше страждає той, проти кого вони, наголосив експерт.

“Якщо говорити про економічні наслідки, найбільшими вони будуть для "Бєлавіа“ та Білорусі, яка використовувала купу нашого трафіку через припинення авіасполучення з Росією в 2015 році. Зараз цей канал перекрили, що є суттєвим ударом для Білорусі, бо ми будемо використовувати аеропорти інших країн. Щодо фінансових наслідків для українських аеропортів та авіаперевізників. Вони вже почали перелаштовуватися, цю проблему доведеться вирішувати самостійно, без допомоги держави. Якщо вірити керівництву аеропорту "Жуляни“, вони втратять 10% виручки від рішення Кабміну. Як вони прораховують це? Наприклад, трафік з Білоруссю займає 10%, а інші напрямки, які включають ОАЕ, — 90%. По-перше, скажу, що мені здається ця цифра завищена, я не вірю, що білоруси займали 10% пасажиропотоку "Жулян“. Отже, аеропорт чи авіакомпанія вираховує за місяць виручку, яка перепадала на білоруський напрямок, це стосується як наших бортів, так і білоруських, вони ж платять за обслуговування. Потім ділять цю суму на загальну суму за місяць. Думаю, збитків буде близько на 10 млн доларів за рік”, — пояснив експерт.

Водночас, на думку експерта, ці збитки не співставні з тими, які завдав авіаційній галузі коронавірус.

“Порівняно з тими збитками, які отримали в минулому році всі, — це копійки. Згадаємо, чисті збитки аеропорту "Бориспіль“ склали 1,5 млрд гривень в минулому році. Плюс, я вважаю це рішення тимчасовим, зрозуміло, що рано чи пізно авіасполучення з Білоруссю поновиться. Пасажиропотік на себе зараз перебере Укрзалізниця та автобусні перевезення. Я впевнений, що білоруський напрямок не заборонять для них”, — вважає Савченко.

Щодо подорожчання авіаквитків, то, як вважає економіст, суттєвими воно не буде.

“По моїх оцінках, - 10-15 доларів, не більше. По-перше, авіапростір Білорусі не такий вже великий. По-друге, серед авіакомпаній висока конкуренція, ніхто не хоче втрачати пасажирів. Чим ми можемо компенсувати ці збитки? Зараз почне відкриватися Європа, пасажиропотік точно буде зростати, але у нас проблема з темпами вакцинування, тому багато питань за якими правилами ми будемо здійснювати перельоти, і чи не буде Україна пасти задніх, із значними обмеженнями”, — пояснив Савченко.

Детальніше читайте в матеріалі "Ціна заборони: як припинення авіасполучення з Білоруссю вдарить по Україні?".

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Заборона на переліт європейських авіакомпаній може позбавити Білорусь близько половини збору за транзит, заявив експерт Олександр Ланецький з авіаційної консалтингової компанії Friendly Avia Support у коментарі Bloomberg.

А білоруська державна авіакомпанія "Бєлавіа" може зменшити вдвічі річний дохід, який становив близько 210 мільйонів доларів у 2020 році, додав Ланецький.

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