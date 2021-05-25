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Агентство ЄС з повітряного руху пропонує балтійські маршрути для обльоту Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Європейське агентство з контролю за повітряним рухом (Eurocontrol) повідомило у вівторок, що близько 100 рейсів європейських і британських перевізників літають над Білоруссю кожен день, і було б краще, якби ці рейси пролягали над країнами Балтії. Про це йдеться в заяві Євроконтролю, яку у вівторок поширили світові новиннєві агентства, передає УНН.

Агентство ЄС з повітряного руху пропонує балтійські маршрути для обльоту Білорусі

Деталі

"Авіакомпанії, що уникають повітряного простору Білорусі, цілком можуть мати додаткові витрати часу і палива в залежності від маршруту. Маршрути на дальні відстані, вочевидь, постраждають в меншій мірі", - повідомили агентству Reuters в Євроконтролі.

У заяві сказано, що над Білоруссю щодня літають близько 400 цивільних літаків, в тому числі йдеться про 300 безпосадкових перельотів, з яких близько 100 здійснюються авіакомпаніями ЄС або Великої Британії.

"Найбільш ефективним маршрутом для більшості перевізників, що пролітають над Білоруссю, буде зміна маршруту - з проляганням через країни Балтії", - заявили в Євроконтролі.

Як зазначає Bloomberg, повітряний простір над Білоруссю є частиною основного маршруту для рейсів між Азією та Європою. Країна стягує з авіакомпаній від 245 євро (300 доларів) за реактивний літак Airbus SE A320 до цілих 770 євро за двопалубний реактивний літак A380 за використання їх повітряного простору, повідомляє Євроконтроль. У 2019 році Євроконтроль зібрав від імені Білорусі 85 мільйонів євро плати за аеронавігацію, сказано у заяві.

Заборона на переліт європейських авіакомпаній може позбавити Білорусь близько половини збору за транзит, заявив експерт Олександр Ланецький з авіаційної консалтингової компанії Friendly Avia Support у коментарі Bloomberg.

А білоруська державна авіакомпанія "Бєлавіа" може зменшити вдвічі річний дохід, який становив близько 210 мільйонів доларів у 2020 році, додав Ланецький.

Доповнення

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі після того, як Мінськ підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися минулої неділі. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

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