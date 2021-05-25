Агентство ЕС по воздушному движению предлагает балтийские маршруты для облета Беларуси

КИЕВ. 25 мая. УНН. Европейское агентство по контролю за воздушным движением (Eurocontrol) сообщило во вторник, что около 100 рейсов европейских и британских перевозчиков летают над Беларусью каждый день, и было бы лучше, если бы эти рейсы пролегали над странами Балтии. Об этом говорится в заявлении Евроконтроля, которое во вторник распространили мировые новостные агентства, передает УНН.