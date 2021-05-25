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Агентство ЕС по воздушному движению предлагает балтийские маршруты для облета Беларуси

Киев • УНН

 • 21176 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Европейское агентство по контролю за воздушным движением (Eurocontrol) сообщило во вторник, что около 100 рейсов европейских и британских перевозчиков летают над Беларусью каждый день, и было бы лучше, если бы эти рейсы пролегали над странами Балтии. Об этом говорится в заявлении Евроконтроля, которое во вторник распространили мировые новостные агентства, передает УНН.

Агентство ЕС по воздушному движению предлагает балтийские маршруты для облета Беларуси

Детали

"Авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, вполне могут иметь дополнительные затраты времени и топлива в зависимости от маршрута. Маршруты на дальние расстояния, очевидно, пострадают в меньшей степени", - сообщили агентству Reuters в Евроконтроле.

В заявлении сказано, что над Беларусью ежедневно летают около 400 гражданских самолетов, в том числе речь идет о 300 беспосадочных перелетах, из которых около 100 осуществляются авиакомпаниями ЕС или Великобритании.

"Наиболее эффективным маршрутом для большинства перевозчиков, пролетающих над Беларусью, будет изменение маршрута - с пролеганием через страны Балтии", - заявили в Евроконтроле.

Как отмечает Bloomberg, воздушное пространство над Беларусью является частью основного маршрута для рейсов между Азией и Европой. Страна взимает с авиакомпаний от 245 евро (300 долларов) за реактивный самолет Airbus SE A320 до целых 770 евро за двухпалубный реактивный самолет A380 за использование их воздушного пространства, сообщает Евроконтроль. В 2019 году Евроконтроль собрал от имени Беларуси 85 млн евро платы за аэронавигацию, говорится в заявлении.

Запрет на перелет европейских авиакомпаний может лишить Беларусь около половины сбора за транзит, заявил эксперт Александр Ланецкий из авиационной консалтинговой компании Friendly Avia Support в комментарии Bloomberg.

А белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" может уменьшить вдвое годовой доход, который составил около 210 млн долларов в 2020 году, добавил Ланецкий.

Дополнение

Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси после того, как Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться в минувшее воскресенье. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

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