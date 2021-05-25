Агентство ЕС по воздушному движению предлагает балтийские маршруты для облета Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Европейское агентство по контролю за воздушным движением (Eurocontrol) сообщило во вторник, что около 100 рейсов европейских и британских перевозчиков летают над Беларусью каждый день, и было бы лучше, если бы эти рейсы пролегали над странами Балтии. Об этом говорится в заявлении Евроконтроля, которое во вторник распространили мировые новостные агентства, передает УНН.
Детали
"Авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, вполне могут иметь дополнительные затраты времени и топлива в зависимости от маршрута. Маршруты на дальние расстояния, очевидно, пострадают в меньшей степени", - сообщили агентству Reuters в Евроконтроле.
В заявлении сказано, что над Беларусью ежедневно летают около 400 гражданских самолетов, в том числе речь идет о 300 беспосадочных перелетах, из которых около 100 осуществляются авиакомпаниями ЕС или Великобритании.
"Наиболее эффективным маршрутом для большинства перевозчиков, пролетающих над Беларусью, будет изменение маршрута - с пролеганием через страны Балтии", - заявили в Евроконтроле.
Как отмечает Bloomberg, воздушное пространство над Беларусью является частью основного маршрута для рейсов между Азией и Европой. Страна взимает с авиакомпаний от 245 евро (300 долларов) за реактивный самолет Airbus SE A320 до целых 770 евро за двухпалубный реактивный самолет A380 за использование их воздушного пространства, сообщает Евроконтроль. В 2019 году Евроконтроль собрал от имени Беларуси 85 млн евро платы за аэронавигацию, говорится в заявлении.
Запрет на перелет европейских авиакомпаний может лишить Беларусь около половины сбора за транзит, заявил эксперт Александр Ланецкий из авиационной консалтинговой компании Friendly Avia Support в комментарии Bloomberg.
А белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" может уменьшить вдвое годовой доход, который составил около 210 млн долларов в 2020 году, добавил Ланецкий.
Дополнение
Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси после того, как Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться в минувшее воскресенье. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.
Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.
При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.
Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.