Небо на замке: убытки Украины от запрета полетов в Беларусь составят 10 млн долларов

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 36723 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 76637 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 92410 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 254269 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 146184 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 417350 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322203 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217514 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246116 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256134 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 20365 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 19574 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 19844 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 33077 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 18549 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 18944 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 33553 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 150808 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 254269 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 417350 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 16855 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25395 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54498 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78302 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62985 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Небо на замке: убытки Украины от запрета полетов в Беларусь составят 10 млн долларов

Киев • УНН

 • 35761 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Санкции, которыми вводится запрет полетов в воздушном пространстве Беларуси, прежде всего ударят по белорусской стороне, однако и украинские компании, аэропорты понесут убытки. Сумму убытков УНН спрогнозировал экономист Александр Савченко.

Небо на замке: убытки Украины от запрета полетов в Беларусь составят 10 млн долларов

Детали

Безусловно, санкции негативно влияют на всех, но больше всего страдает тот, против кого они, подчеркнул эксперт.

"Если говорить об экономических последствиях, крупнейшими они будут для "Белавиа" и Беларуси, которая использовала кучу нашего трафика из-за прекращения авиасообщения с Россией в 2015 году. Сейчас этот канал перекрыли, что является существенным ударом для Беларуси, потому что мы будем использовать аэропорты других стран. Относительно финансовых последствий для украинских аэропортов и авиаперевозчиков. Они уже начали перестраиваться, эту проблему придется решать самостоятельно, без помощи государства. Если верить руководству аэропорта "Жуляны", они потеряют 10% выручки от решения Кабмина. Как они просчитывают это? Например, трафик с Беларусью занимает 10%, а остальные направления, включающие ОАЭ, - 90%. Во-первых, скажу, что мне кажется эта цифра завышена, я не верю, что белорусы занимали 10% пассажиропотока "Жулян". Итак, аэропорт или авиакомпания высчитывает за месяц выручку, перепадавшую на белорусское направление, это касается как наших бортов, так и белорусских, они же платят за обслуживание. Затем делят эту сумму на общую сумму в месяц. Думаю, убытков будет примерно на 10 млн долларов в год", - пояснил эксперт.

Однако, по мнению эксперта, эти убытки не сопоставимы с теми, которые нанес авиационной отрасли коронавирус.

"По сравнению с теми убытками, которые получили в прошлом году все, - это копейки. Вспомним, чистые убытки аэропорта "Борисполь" составили 1,5 млрд гривен в прошлом году. Плюс, я считаю это решение временным, понятно, что рано или поздно авиасообщение с Беларусью возобновится. Пассажиропоток на себя сейчас возьмет Укрзализныця и автобусные перевозки. Я уверен, что белорусское направление не запретят для них", - считает Савченко.

Относительно подорожания авиабилетов, то, как считает экономист, существенным оно не будет.

"По моим оценкам - 10-15 долларов, не больше. Во-первых, авиапространство Беларуси не такое уж большое. Во-вторых, среди авиакомпаний высокая конкуренция, никто не хочет терять пассажиров. Чем мы можем компенсировать эти убытки? Сейчас начнет открываться Европа, пассажиропоток точно будет расти, но у нас проблема с темпами вакцинации, поэтому многие вопросы, по каким правилам мы будем осуществлять перелеты, и не будет ли Украина отставать, со значительными ограничениями", - пояснил Савченко.

Подробнее читайте в материале "Цена запрета: как прекращение авиасообщения с Беларусью ударит по Украине?".

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Запрет на перелет европейских авиакомпаний может лишить Беларусь около половины сбора за транзит, заявил эксперт Александр Ланецкий из авиационной консалтинговой компании Friendly Avia Support в комментарии Bloomberg.

А белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" может уменьшить вдвое годовой доход, который составил около 210 млн долларов в 2020 году, добавил Ланецкий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84