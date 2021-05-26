Небо на замке: убытки Украины от запрета полетов в Беларусь составят 10 млн долларов

Детали

Безусловно, санкции негативно влияют на всех, но больше всего страдает тот, против кого они, подчеркнул эксперт.

"Если говорить об экономических последствиях, крупнейшими они будут для "Белавиа" и Беларуси, которая использовала кучу нашего трафика из-за прекращения авиасообщения с Россией в 2015 году. Сейчас этот канал перекрыли, что является существенным ударом для Беларуси, потому что мы будем использовать аэропорты других стран. Относительно финансовых последствий для украинских аэропортов и авиаперевозчиков. Они уже начали перестраиваться, эту проблему придется решать самостоятельно, без помощи государства. Если верить руководству аэропорта "Жуляны", они потеряют 10% выручки от решения Кабмина. Как они просчитывают это? Например, трафик с Беларусью занимает 10%, а остальные направления, включающие ОАЭ, - 90%. Во-первых, скажу, что мне кажется эта цифра завышена, я не верю, что белорусы занимали 10% пассажиропотока "Жулян". Итак, аэропорт или авиакомпания высчитывает за месяц выручку, перепадавшую на белорусское направление, это касается как наших бортов, так и белорусских, они же платят за обслуживание. Затем делят эту сумму на общую сумму в месяц. Думаю, убытков будет примерно на 10 млн долларов в год", - пояснил эксперт.

Однако, по мнению эксперта, эти убытки не сопоставимы с теми, которые нанес авиационной отрасли коронавирус.

"По сравнению с теми убытками, которые получили в прошлом году все, - это копейки. Вспомним, чистые убытки аэропорта "Борисполь" составили 1,5 млрд гривен в прошлом году. Плюс, я считаю это решение временным, понятно, что рано или поздно авиасообщение с Беларусью возобновится. Пассажиропоток на себя сейчас возьмет Укрзализныця и автобусные перевозки. Я уверен, что белорусское направление не запретят для них", - считает Савченко.

Относительно подорожания авиабилетов, то, как считает экономист, существенным оно не будет.

"По моим оценкам - 10-15 долларов, не больше. Во-первых, авиапространство Беларуси не такое уж большое. Во-вторых, среди авиакомпаний высокая конкуренция, никто не хочет терять пассажиров. Чем мы можем компенсировать эти убытки? Сейчас начнет открываться Европа, пассажиропоток точно будет расти, но у нас проблема с темпами вакцинации, поэтому многие вопросы, по каким правилам мы будем осуществлять перелеты, и не будет ли Украина отставать, со значительными ограничениями", - пояснил Савченко.

Подробнее читайте в материале "Цена запрета: как прекращение авиасообщения с Беларусью ударит по Украине?".

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Запрет на перелет европейских авиакомпаний может лишить Беларусь около половины сбора за транзит, заявил эксперт Александр Ланецкий из авиационной консалтинговой компании Friendly Avia Support в комментарии Bloomberg.

А белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" может уменьшить вдвое годовой доход, который составил около 210 млн долларов в 2020 году, добавил Ланецкий.