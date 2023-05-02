Не зважаючи на складнощі в логістиці українського експорту металу, ми бачимо перспективи - Сергій Коваленко

Довідка: Вартіс – це компанія, яка працює на українському ринку вже майже 22 роки. На ринок ЄС компанія вийшла у 2022 році. Вартіс має мережу з більше 40 металоцентрів в Україні, з них 13 – це великі оптові склади.

Під час конференції запрошені експерти з європейських країн, а також Китаю, Туреччини, ОАЕ та ін, говорили про те, як ця війна вплинула на європейський та світовий ринок, робили свої прогнози, зважаючи на перспективи відновлення і розвитку металургійної галузі в Україні.

Комерційний директор Національної мережі металу Вартіс Сергій Коваленко взяв участь у панельній дискусії, присвяченій металургійній промисловості України.

Повномасштабна війна, розпочата росією минулого року, завдала величезної шкоди українській сталеварній промисловості: виробництво сталі становило лише третину від результатів 2021 року, а обсяги експорту впали втричі.

За словами Коваленка, до війни значні об’єми української металургійної сировини постачалися в країни Сходу, такі як Китай та Японія, країни МЕНА. Напівфабрикати українського виробництва постачалися до країн Латинської Америки, Бразилії, та Європи.

Війна вплинула на світові ринки. Це був негативний вплив через втрати виробництва в Україні.

Також зміни на світовому ринку відбулися через введення санкцій на російських та білоруских металовиробників.

«Спасибі демократичним країнам, які готові консолідуватися та адаптуватися до нових умов співпраці з заміщенням російських та білоруських постачальників.

Щодо внутрішнього ринку в Україні, то виробники та металотрейдери зіткнулися з труднощами і шукали можливості для їхнього вирішення», - зазначив Коваленко.

За словами Коваленко, неможливість експорту та імпорту морським шляхом ускладнює процес роботи, б’є по конкурентоспроможності українського металу і здорожчує в Україні вартість металу імпортованого для українського кінцевого споживача.

Звісно, українські експортні позиції на ринку металопрокату значно впали, з огляду на знищення російським агресором Азовсталі, ММК Ілліча – найбільших заводів-виробників плоского металопрокату в Україні, а також через логістичні проблеми. Через кораблі ворога в Чорному морі нам перекриті шляхи експорту металу морським шляхом.

За інформацією порталу «Дія. Бізнес», металургійна галузь України – одна з найбільш постраждалих у 2022 році від нападу росіян. Експорт металу у 2022 році було зменшено у 62,5%.

У 2022 році українським металовиробникам та металотрейдерам, в тому числі компанії, яку я представляю – Національній мережі металоцентрів Вартіс - вдалося експортувати продукції з країни на 6 млрд доларів.

«Не зважаючи на «відкриті кордони» та зняття квоти та ввезення в Європу українського металу, нам, українським компаніям, було важко фізично завезти залізничним транспортом необхідні об’єми для забезпечення попиту в ЄС. Особливо це стосується металосировини».

До слова, ГМК більше за інші галузі української економіки залежить від експортних можливостей, на зовнішніх ринках Україна реалізовувала близько 60% гірничодобувної продукції та 80% металу. Близько 70% продукції металургії відправляли за кордон через морські порти. Наразі без розблокування цього транспортного коридору повноцінне відновлення металургійної галузі неможливе.

«Ми зіткнулися з проблемою, коли маємо, що продати, але не маємо таких можливостей, щоб транспортувати такий об’єм. Ця ситуація з дороговартісною логістикою через залізницю зменшує конкурентоспроможність української продукції на європейських і світових ринках.

Саме тому ми з колегами не раз піднімали і публічно висловлювали думку про важливість розблокування морських портів в Україні в плані розширення зернової угоди. Піднімали це питання також на Давоському форумі», - розповів Коваленко.

Є великі сподівання на розблокування українських портів для металургійного сектору в 2023 році, зазначив комерційний директор Вартіс. Це значно пришвидшить відновлення галузі та допоможе економіці країни.

«А поки що, не зважаючи на всі складнощі, ми продовжуємо працювати. Саме 2022 рік, не дивлячись на закриті українські порти, відкрив для багатьох наших компаній експортний напрямок. І ми й надалі бачимо в ньому перспективи».