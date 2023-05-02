Несмотря на сложности в логистике украинского экспорта металла, мы видим перспективы - компания "VARTIS"

Справка: Вартис – это компания, которая работает на украинском рынке уже почти 22 года. На рынок ЕС компания вышла в 2022 году. Вартис имеет сеть из более 40 металлоцентров в Украине, из них 13 – это крупные оптовые склады.

Во время конференции приглашенные эксперты из европейских стран, а также Китая, Турции, ОАЭ и др, говорили о том, как эта война повлияла на европейский и мировой рынок, делали свои прогнозы, учитывая перспективы восстановления и развития металлургической отрасли в Украине.

Коммерческий директор Национальной сети металла Вартис Сергей Коваленко принял участие в панельной дискуссии, посвященной металлургической промышленности Украины.

Полномасштабная война, начатая россией в прошлом году, нанесла огромный ущерб украинской сталелитейной промышленности: производство стали составило лишь треть от результатов 2021 года, а объемы экспорта упали втрое.

По словам Коваленко, до войны значительные объемы украинского металлургического сырья поставлялись в страны Востока, такие как Китай и Япония, страны МЕНА. Полуфабрикаты украинского производства поставлялись в страны Латинской Америки, Бразилии и Европы.

Война повлияла на мировые рынки. Это было негативное влияние из-за потерь производства в Украине.

Также изменения на мировом рынке произошли из-за введения санкций на российских и белорусских металлопроизводителей.

«Спасибо демократическим странам, которые готовы консолидироваться и адаптироваться к новым условиям сотрудничества с замещением российских и белорусских поставщиков.

Что касается внутреннего рынка в Украине, то производители и металлотрейдеры столкнулись с трудностями и искали возможности для их решения», - отметил Коваленко.

По словам Коваленко, невозможность экспорта и импорта морским путем усложняет процесс работы, бьет по конкурентоспособности украинского металла и удорожает в Украине стоимость металла импортируемого для украинского конечного потребителя.

Конечно, украинские экспортные позиции на рынке металлопроката значительно упали, учитывая уничтожение российским агрессором Азовстали, ММК Ильича – крупнейших заводов-производителей плоского металлопроката в Украине, а также из-за логистических проблем. Из-за кораблей врага в Черном море нам перекрыты пути экспорта металла морским путем.

По информации портала «Дія. Бізнес», металлургическая отрасль Украины – одна из наиболее пострадавших в 2022 году от нападения россиян. Экспорт металла в 2022 году сократился в 62,5%.

В 2022 году украинским металлопроизводителям и металлотрейдерам, в том числе компании, которую я представляю – Национальной сети металлоцентров Вартис - удалось экспортировать продукции из страны на 6 млрд долларов.

«Несмотря на «открытые границы» и снятие квоты и ввоз в Европу украинского металла, нам, украинским компаниям, было трудно физически завезти железнодорожным транспортом необходимые объемы для обеспечения спроса в ЕС. Особенно это касается металлосырья».

К слову, ГМК больше других отраслей украинской экономики зависит от экспортных возможностей, на внешних рынках Украина реализовывала около 60% горнодобывающей продукции и 80% металла. Около 70% продукции металлургии отправляли за границу через морские порты. Сейчас без разблокирования этого транспортного коридора полноценное восстановление металлургической отрасли невозможно.

«Мы столкнулись с проблемой, когда есть, что продать, но нет таких возможностей, чтобы транспортировать такой объем’. Эта ситуация с дорогостоящей логистикой через железную дорогу уменьшает конкурентоспособность украинской продукции на европейских и мировых рынках.

Именно поэтому мы с коллегами не раз поднимали и публично высказывали мнение о важности разблокирования морских портов в Украине в плане расширения зерновой сделки. Поднимали этот вопрос также на Давосском форуме», - рассказал Коваленко.

Есть большие надежды на разблокирование украинских портов для металлургического сектора в 2023 году, отметил коммерческий директор Вартис. Это значительно ускорит восстановление отрасли и поможет экономике страны.

«А пока, несмотря на все сложности, мы продолжаем работать. Именно 2022 год, несмотря на закрытые украинские порты, открыл для многих наших компаний экспортное направление. И мы и в дальнейшем видим в нем перспективы».