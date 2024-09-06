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Не відповідає дійсності: дружина гіркіна спростувала чутки про його відправку на війну

Київ • УНН

 • 12795 перегляди

мирослава регінська, дружина російського терориста ігоря гіркіна-стрєлкова, заперечила інформацію про його відправку на фронт. Вона підкреслила, що ця інформація є фейком, а його стаття не передбачає такої можливості.

Дружина російського теририста ігора гіркіна-стрєлкова спростувала інформацію про те, що він вирушає на війну. Про це мирослава регінська написала у Telegram, передає УНН

Інформація про те, що ігор стрєлков виходить із колонії і вирушає на СВО не відповідає дійсності і є фейком. Захист ігоря нвановича і його сім'я не мають такої інформації

- написала вона. 

Дружина гіркіна підкреслила, що жодної інформації про можливість його відправки на фронт наразі немає, а його "екстремістська" стаття не передбачає такої можливості.

Раніше низка російських ЗМІ писала, що російському терористу ігорю гіркін-стрєлку вдалось замінили покарання у вигляді позбавлення волі на службу в зоні "спєцоперації". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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