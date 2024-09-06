Не відповідає дійсності: дружина гіркіна спростувала чутки про його відправку на війну
Київ • УНН
мирослава регінська, дружина російського терориста ігоря гіркіна-стрєлкова, заперечила інформацію про його відправку на фронт. Вона підкреслила, що ця інформація є фейком, а його стаття не передбачає такої можливості.
Дружина російського теририста ігора гіркіна-стрєлкова спростувала інформацію про те, що він вирушає на війну. Про це мирослава регінська написала у Telegram, передає УНН.
Інформація про те, що ігор стрєлков виходить із колонії і вирушає на СВО не відповідає дійсності і є фейком. Захист ігоря нвановича і його сім'я не мають такої інформації
Дружина гіркіна підкреслила, що жодної інформації про можливість його відправки на фронт наразі немає, а його "екстремістська" стаття не передбачає такої можливості.
Раніше низка російських ЗМІ писала, що російському терористу ігорю гіркін-стрєлку вдалось замінили покарання у вигляді позбавлення волі на службу в зоні "спєцоперації".