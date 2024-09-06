Не соответствует действительности: жена гиркина опровергла слухи о его отправке на войну

Жена российского терририста Игоря гиркина-стрелкова опровергла информацию о том, что он отправляется на войну. Об этом мирослава регинская написала в Telegram, передает УНН.

Информация о том, что игорь стрелков выходит из колонии и отправляется на СИО не соответствует действительности и является фейком. Защита Игоря Нвановича и его семья не располагают такой информацией - написала она.

Жена гиркина подчеркнула, что никакой информации о возможности его отправки на фронт пока нет, а его "экстремистская" статья не предусматривает такой возможности.

Ранее ряд российских СМИ писал, что российскому террористу игорю гиркин-стрелку удалось заменили наказание в виде лишения свободы на службу в зоне "спецоперации".