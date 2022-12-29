Не тільки ракети: Повітряні Сили збили зранку 11 “шахедів” над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські Повітряні Сили, під час ранкової масованої атаки на Україну, збили також 11 баражуючих боєприпасів “Shahed-131/136”. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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Так, 29 грудня ворог здійснив черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе.
11 баражуючих боєприпасів «Shahed-131/136» знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку.
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“Близько 7:00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами «Калібр» із кораблів у Чорному морі”, – інформують у Повітряних Силах.
Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.
Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст. Усього, за попередніми даними, окупаційні війська застосували 69 ракет.
Доповнення
У Генштабі повідомили, що Сили оборони, під час ранкової масованої атаки збили 54 з 69 російських ракет.