Не только ракеты: Воздушные Силы сбили с утра 11 "шахедов" над Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские Воздушные Силы, во время утренней массированной атаки на Украину, сбили также 11 баражирующих боеприпасов “Shahed-131/136”. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
Детали
Так, 29 декабря враг совершил очередной массированный обстрел Украины ракетами и дронами-камикадзе.
11 баражирующих боеприпасов «Shahed-131/136» уничтожено противовоздушной обороной ночью на восточном направлении.
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“Около 7:00 враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море”, – информируют в Воздушных Силах.
Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.
Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов. Всего, по предварительным данным, оккупационные войска применили 69 ракет.
Дополнение
В Генштабе сообщили, что Силы обороны, во время утренней массированной атаки сбили 54 из 69 российских ракет.