Не так багато: Буданов розповів, скільки літаків Ту-22М3 залишилося у рф

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“436 російських літаків. Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 — і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають. Які „гроби“ стоять — їх трошки більше”, — зазначив Буданов.



Деталі

За словами Кирила Буданова, під час операцій на військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайковка (Калузька область) повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені. Ушкодження ще одного (п’ятого) борту під питанням.

Буданов додав, що українській розвідці добре відомі люди, які це виконали. Вони мають із ними прямий зв’язок. Однак, конкретний підрозділ виконавців Кирило Буданов не називає. “Це люди, які з території російської федерації виконали певні завдання” — резюмував глава української розвідки.

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Нагадаємо

У суботу 19 серпня вибухнув бомбардувальник Ту-22М3 на авіабазі під Новгородом за майже 700 кілометрів від українського кордону.