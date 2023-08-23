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Не так багато: Буданов розповів, скільки літаків Ту-22М3 залишилося у рф

Не так багато: Буданов розповів, скільки літаків Ту-22М3 залишилося у рф

Київ • УНН

 • 1290587 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків. Однак, бомбардувальників Ту-22 серед них не багато, а днями стало на 4 борта менше. Про це повідомив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

“436 російських літаків. Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 — і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають. Які „гроби“ стоять — їх трошки більше”, — зазначив Буданов.

Деталі

За словами Кирила Буданова, під час операцій на військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайковка (Калузька область) повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені. Ушкодження ще одного (п’ятого) борту під питанням.

Буданов додав, що українській розвідці добре відомі люди, які це виконали. Вони мають із ними прямий зв’язок. Однак, конкретний підрозділ виконавців Кирило Буданов не називає. “Це люди, які з території російської федерації виконали певні завдання” — резюмував глава української розвідки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Знищення бомбардувальника Ту-22М3 демонструє нездатність росії захистити свої тили — британська розвідка 

Нагадаємо

У суботу 19 серпня вибухнув бомбардувальник Ту-22М3 на авіабазі під Новгородом за майже 700 кілометрів від українського кордону.

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