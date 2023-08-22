Знищення бомбардувальника Ту-22М3 демонструє нездатність росії захистити свої тили - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Знищення бомбардувальника Ту-22М3 на авіабазі під новгородом за 650 кілометрів від українського кордону демонструє нездатність росії захистити стратегічні об’єкти в глибині країни. Йдеться у звіті на основі розвідданих Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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19 серпня 2023 року середній бомбардувальник Ту-22М3 BACKFIRE російської авіації далекої дії, ймовірно, знищений на авіабазі сольцкий-2 у новгородській області, що за 650 км від кордону з Україною.
У міноборони росії заявили, що за напад несе відповідальність безпілотний літальний апарат вертолітного типу.
Якщо це правда, це додає ваги оцінці того, що деякі атаки БпЛА на російські військові цілі здійснюються з території росії. БпЛА-коптери навряд чи матимуть дальність, щоб досягти Сольцкого-2 з-за меж росії, вважають аналітики.
росія часто використовувала бомбардувальники BACKFIRE для запуску сумно-неточних важких протикорабельних ракет AS-4 KITCHEN по Україні. На початку війни також проводили інтенсивне бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.
Це принаймні третя успішна атака на аеродроми авіації далекої дії, що знову викликає сумніви щодо здатності росії захистити стратегічні об’єкти в глибині країни, зазначається у звіті.
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